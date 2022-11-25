«Читай-город»: 30 лет. Новое прочтение

В этом году федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» отмечает 30-летие. В честь юбилея лидер книжного ритейла подводит итоги и делится интересными фактами.

30 лет назад на жадных до новых эмоций читателей хлынули потоки литературы, прежде не издававшейся. С романами Набокова, Замятина, Довлатова, Бродского и Солженицына в России зазвучали и новые имена. В начале девяностых дебютный роман «Омон Ра» опубликовал молодой автор Виктор Пелевин.

В культовые «нулевые» компактные покетбуки с мягкой обложкой перестали быть уделом низкопробной литературы – классику в карманном формате проще взять в самолет или носить в рюкзаке. Это время новых звезд, совершенно разных, но засиявших практически одновременно: Дарья Донцова, Захар Прилепин, Сергей Минаев, Людмила Улицкая.

В 2010-е интернет и технологии сделали доступным все и сразу. Книги стали читать в бумаге и на экране смартфона, смотреть в кино и сериалах, возвращаться к прочитанному в графических романах и комиксах, слушать - появились даже книжные сериалы. Мультиформатность вдохновила скептиков на разговоры о скорой кончине бумажных книг, но, цитируя классика, «слухи об этом оказались сильно преувеличены».

Сегодня книжные магазины обладают почти магической способностью оставаться местом вне времени. Местом, куда приходишь, чтобы отвлечься и отдохнуть. Книжный магазин давно перешагнул рамки торговой площадки – здесь проходят культурные события, встречи с писателями, мастер-классы, масштабные акции для любителей книг вроде «Библионочи» и «Везучей пятницы».

Сеть поддерживает благотворительные проекты, сотрудничает с фондами, помогает животным, дарит книги детям и охотно отзывается на любой проект со смыслом. В этом году в столичных книжных магазинах появились изделия ручной работы, созданные людьми с инвалидностью в рамках проекта «Наивно? Очень». В Екатеринбурге аналогичный социальный проект был запущен с НКО «Благое дело».

Интересные факты о «Читай-городе»:

Первый книжный магазин в Томске открылся в 2009 году. Сейчас в городе работает 5 магазинов. Самый большой – в ТЦ «Смайлcity»

Первый магазин в Москве был открыт у метро «Октябрьское поле». А первый региональный – в Туле.

Из 89 субъектов РФ сейчас книжный представлен в 64. Это 71% от всей территории страны.

Самый большой магазин книжной сети находится в Красноярске, на улице Сурикова, 12. Территория пространства здесь составляет 2 тысячи квадратных метров. Самый маленький магазин – в Москве, в ТРЦ «Речной» (89 кв м)

Старейшие книжные магазины страны сегодня успешно работают под этим брендом: Борисоглебск – 145 лет, Саратов – 85 лет, Курск – 65 лет, Воронеж – 62 года.

Общая площадь всех магазинов сети – почти 200 кв км. Это больше, чем площадь таких стран как Монако и Лихтенштейн!

Самая большая покупка в сети была совершена в Зеленограде в 2018 году на сумму 457 тысяч 968 рублей.

Первые книги, купленные в книжном магазине: М. Кундера. Невыносимая легкость бытия; Иосиф Бродский. Разговор с небожителем; Узорова О., Нефедова Е. Подготовка к контрольным диктантам по русскому языку, 3 класс

Лидеры продаж в книжном за все время существования: Дж. Оруэлл. 1984; Н. Жукова. Букварь; М. Лабковский. Хочу и буду.