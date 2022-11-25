Вернувшиеся с зоны СВО томичи смогут пройти реабилитацию в центре

Фото: Алёна Мищенко/АиФ-Томск

Жители Томской области, которые вернулись из зоны СВО, смогут пройти реабилитацию в центре. Инициатива центра принадлежит представителям Российского союза ветеранов Афганистана в Томске, сообщила журналистам начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина.

«Они сегодня уже задумались над тем, что в ближайшее время ребята будут возвращаться со специальной военной операции и потребуется такая же помощь. Они-то это уже прошли, причем там даже врач – бывший афганец, все это прекрасно понимает. Они уже этот вопрос обозначили, уже принято решение здравоохранения об увеличении ставок медицинских на это отделение», - рассказала Киняйкина.

Начальник департамента также отметила, что уже на данный момент прорабатывается вопрос о том, каким образом будут работать с бойцам. И здесь есть определенные сложности. Дело в том, что, согласно законодательству, на оказание реабилитационных услуг должна быть лицензия. По ее словам, уже определяются медицинские центры, которые имеют право на такую помощь.

"То есть, вопрос прорабатывается. И те, кто больше всего это понимают, вот они как раз встали во главе этой работы. Я надеюсь, подготовятся к нужному моменту», - добавила Марина Киняйкина.

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