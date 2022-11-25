Заболеваемость ОРВИ в Томской области превысила эпидпорог на 10%. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Заболеваемость ОРВИ в Томской области за минувшую неделю выросла на 2,7%, зарегистрировано 6732 случая заболевания, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В целом по региону эпидемиологический порог превышен на 10%. Особенно непростая ситуация в Томском и Бакчарском районах, где превышение зафиксировано на 162% и 110% соответственно.

«58% всех случаев ОРВИ были зарегистрированы на территории г. Томска. В структуре положительных находок регистрируются, по-прежнему, вирусы негриппозной этиологии, а также возбудитель Covid-19», — добавили в Роспотребнадзоре.

Прививки от гриппа в текущем эпидсезоне получили 387333 человека, из них 91317 детей и 296016 взрослых. План вакцинации выполнен на 69,1%.

Напомним, в Томской области можно поставить отечественные вакцины от гриппа «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри».

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