В Томске все выходные ожидается до -34 градусов

Ожидается ветер 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, ночью температура воздуха опустится до -32-34 °С, днем -29-31 °С. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Томске 26-28 ноября сохранится морозная погода. Горожан предупреждают о необходимости соблюдения правил личной безопасности, сообщает пресс-служба мэрии.

"По информации Томского Гидрометцентра, с 26 по 28 ноября в городе сохранится морозная погода. Ожидается ветер 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, ночью температура воздуха опустится до -32-34 °С, днем -29-31 °С", - говорится в сообщении.

Жителям Томска рекомендуется как можно меньше находиться на открытом воздухе, по возможности избегать поездок на длинные расстояния.

Также напомним, что в Томске первоклассники могут не ходить в школу при -26 градусов с умеренным ветром

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