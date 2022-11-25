"Как Раскольников": житель Томска обвиняется в убийстве бабушки топором

Из-за возникшей злости и чувства неприязненности к родственнице обвиняемый нанес ей множественные удары топором по голове и телу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томском районе местный 35-летний житель предстанет перед судом по обвинению в убийстве совей бабушки. Как сообщили в пресс-службе СК РФ, томич убил ее топором.

"СКР по Томской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 35-летнего жителя поселка Зональная Станция Томского района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

Следователи рассказали, что в июне этого года мужчина поссорился со своей 81-летней бабушкой. Дело в том, что женщина не была согласна с образом жизни своего внука. Из-за возникшей злости и чувства неприязненности к родственнице обвиняемый нанес ей множественные удары топором по голове и телу. От полученных повреждений бабушка скончалась на месте.

Мужчина был заключен под стражу. На данный момент ведется расследование уголовного дела.

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