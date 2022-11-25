Туристы в Томской области предпочитают кемпинги и отдых на дикой природе. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число приезжающих в Томскую область в рамках туристических поездок в 2022 году выросло вдвое по сравнению с 2021 годом, сообщил в пятницу заместитель губернатора по экономике Николай Антонов в ходе образовательной сессии по развитию внутреннего и выездного туризма.

На образовательной сессии собрались представители туристической отрасли со всей Томской области. Специалисты помогли им разобраться в тонкостях составления заявок на федеральные грантовые конкурсы, а федеральные эксперты обсудили подходы к созданию туристических маршрутов и различные кейсы продуктов туристической отрасли.

«Год еще не закончился, но уже сейчас понятно, что количество туристических поездок в Томскую область выросло в два раза по сравнению с прошлым годом. Туристов интересует отдых на дикой природе, кемпинги, например, поездки на Васюганское болото», — сообщил Андрей Антонов. По его словам, задача властей — обеспечить такой вид отдыха необходимой инфраструктурой.

В 2021 году Томской области удалось привлечь по федеральным грантам на проекты в сфере туризма около 40 миллионов рублей, было сделано 25 заявок на сумму 170 млн рублей.

В Томской области по поручению Владимира Мазура готовится трехлетняя программа комплексного развития туризма.

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