В Томске по горячим следам задержали подозреваемого в ограблении пенсионера. Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В Кировском районе города Томска оперативники ОМВД России задержали по горячим следам 38-летнего томича, подозреваемого в ограблении пенсионера, сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

Пенсионер, обратившийся в полицию, пояснил, что в подъезде дома по улице Учебной неизвестный сорвал с его плеча сумку с банковскими картами и денежной суммой в 10 тысяч рублей, а затем скрылся в неизвестном направлении.

Специалисты УМВД вычислили неизвестного по показаниям 80-летнего потерпевшего и по камерам видеонаблюдения. По горячим следам был задержан ранее судимый местный житель, который при задержании сознался в преступлении.

«[Задержанный] пояснил, что видел как пенсионер обналичил денежные средства через банкомат в торговом центре, после чего проследовал за ним. Похищенную сумку он выбросил недалеко от места преступления, а денежные средства потратил по собственному усмотрению», — добавили в пресс-службе ведомства.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за грабеж, он заключен под домашний арест.

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