В ПФР назвали томичей, которые получат в декабре 2022 года две пенсии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Части пенсионеров Томской области выплатят две пенсии в декабре 2022 года. Как пояснили корреспонденту «КП-Томск» в едином контакт-центре взаимодействия ПФР, это связано с приостановкой работы почтовых отделений на период новогодних праздников.

«Все виды пенсий, в том числе по старости, по инвалидности и по потере кормильца, дата получения которых приходится на январские праздники, будут выданы в конце декабря», — сообщили в контакт-центре.

Уточним, что перенос даты касается только тех томичей, которым выдают пенсию до 8 числа каждого месяца. Они начнут получать пенсии за январь с 29 декабря. Гражданам, которые должны получить пенсию 9 января и позднее, выдадут ее в обычные сроки.

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