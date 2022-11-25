Семьям мобилизованных томичей рассказали о порядке денежных выплат

Для единовременной выплаты нужен лишь паспорт и номер счета. Фото: Ковалёва Анна

В четверг, 24 ноября, корреспондент «МК в Томске» посетил пресс-конференцию, в результате которой начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина сделала ряд заявлений.

«Мобилизованным достаточно одного заявления с указанием паспортных данных и реквизитов счета, на который выплата должна зачисляться», - говорит Марина Киняйкина.

Также начальник департамента социальной защиты отметила, что акт мобилизации жителей Томской области есть в военкомате.

«Само заявление может быть передано через командира воинской части, родственников, любым доступным способом. Факт мобилизации мы проверим в военкомате и выплатим полагающиеся средства», - объясняет начальник департамента.

Однако в случае с добровальцами при оформлении документов может потребоваться больше ресурсов и времени.

«Если есть эти данные в военкомате, получаем там. Если есть на руках у самого добровольца или его семьи, получаем от них. Любой официальный документ, подтверждающий факт добровольного участия в СВО, для нас достаточен. К сожалению, с учетом и формированием этих документов проблем больше, поэтому требуется времени больше», - заверила Марина Киняйкина.

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