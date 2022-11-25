«Единая Россия»: в 2023 году отремонтируют свыше 1,5 тысяч школ по всей стране

Томская область направила в Минпросвещения заявку на участие в программе «Модернизация школьных систем образования» в 2024-25 г. 79 зданий школ региона. Фото предоставлены Томским региональным отделением партии «Единая Россия»

Как сообщает сайт ER.ru, итоги реализации программы капремонта школ в 2022 году и планы на 2023 год обсудили на совместном ВКС «Единой России» и Минпросвещения, который прошел при участии депутатов, закрепленных за объектами, и представителей родительских штабов в регионах. В планах на следующий год - отремонтировать более 1,5 тысяч образовательных учреждений

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, 1100 заданий уже отремонтировано. На высвобожденные средства – 15 млрд рублей – капремонт был проведен еще в 600 школах. Отдельно он отметил, что в 5 зданиях школ Калмыкии, Удмуртии и Тульской области ремонты не завершены, и попросил депутатов, определенных ЕР кураторами на этих объектах, проконтролировать ход работ.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил: отставание от выполнения показателей программы есть еще в нескольких регионах. Это Забайкальский край, Курская, Новосибирская и Псковская области. «По каждому объекту закрепленные депутаты в ручном режиме ведут работу. Уверен, до конца года капитальный ремонт зданий будет завершен повсеместно. И нужно индивидуально разбираться в причинах задержек», – подчеркнул Андрей Турчак.

Он также сообщил: финансирование капремонта еще 1,5 тыс. школ в 2023 году «Единая Россия» заложила в федеральном бюджете. В рамках региональных бюджетов будет предусмотрено софинансирование программы. Участие в сборе заявок на капремонт школ примут и новые территории – соответствующее поручение секретарь Генсовета дал региональным отделениям «Единой России» в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Здания школ на этих территориях долгие годы не ремонтировались даже косметически, а с начала СВО многие из них пострадали от обстрелов ВСУ.

Как уточнил министр просвещения Сергей Кравцов, программа капремонта школ стала действительно народной.

«Программа капитальных ремонтов входит в народную программу «Единой России» и стала народной в прямом смысле этого слова. Потому что и родители, и дети участвовали в дизайнерских проектах и контролировали работы на всех этапах. Такой программы нет ни в одной стране мира», - сказал министр. По его словам, Минпросвещения ощущает реальную поддержку «Единой России» в реализации проекта.

Отремонтированные в рамках программы, инициированной «Единой Россией», объекты выглядят как новенькие. Фото предоставлены Томским региональным отделением партии «Единая Россия»

В заключение секретарь Генсовета «Единой России» предложил в конце года заслушать регионы, которые не выполнили работы по капремонту в установленные сроки и находятся в «красной» зоне.

«Я предлагаю точечно заслушать глав субъектов, секретарей региональных отделений «Единой России». Если коллеги к концу декабря из «красной» зоны выберутся, мы их приглашать не будем. А если они там останутся, то на всю страну расскажут, как добились таких неутешительных результатов. Уверен, с опытом нынешнего года в следующем - мы справимся с задачей, которую поставил Президент. Без сбоев и нарушения качества и графиков», - заключил Андрей Турчак.

Томская область направила в Минпросвещения заявку на участие в программе «Модернизация школьных систем образования» в 2024-2025 годы. В заявку включены 79 зданий общеобразовательных организаций региона, рассказал председатель комитета по труду и соцполитике Законодательной Думы Томской области, член фракции «Единая Россия» Олег Правдин.

«В текущем году по данной программе будет завершен капитальный ремонт 10 зданий школ Томской области. В 2023 году будет осуществлен ремонт еще 14 школ. Помимо объектов, которые уже включены в программу, на территории региона выявлены 113 зданий, в которых осуществляется образовательный процесс, требующих капремонта. Решением областного штаба по реализации программы эти объекты распределены на 2024-26 годы, из которых 79 зданий уже включены в заявку на ближайшие два года, На оставшиеся объекты планируем направить заявку на проведение капремонта на 2026 год. Наша задача – обеспечить безопасный и комфортный процесс обучения для школьников, поэтому каждое здание школы, требующее ремонта, должно быть отремонтировано», – сказал Правдин.