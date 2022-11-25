Томичка получила штраф за оскорбление своей соседки во дворе дома

Между женщинами были напряженные отношения Фото: Алёна ГОЛЕВА

Пресс-служба прокуратуры Томской области сообщает вступлении в силу судебного акта в отношении жительницы Томска, которая во дворе дома нецензурно оскорбила свою соседку.

«В августе 2022 года между заявительницей и ее соседкой, с которой у нее сложились неприязненные отношения, во дворе дома произошла очередная ссора на бытовой почве, в ходе которой последняя высказала в ее адрес оскорбления в грубой нецензурной форме», - говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, своим поведением она оскорбила честь и достоинство потерпевшей. В отношении нее завели административное дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление».

Теперь томичке назначили штраф в размере трех тысяч рублей.

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