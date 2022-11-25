В Томске на проспекте Комсомольский трамвай въехал в автомобиль

Внутри трамвая были пассажиры. Фото: Регион-70 Томск

В Томске вечером, 24 ноября, в Кировском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Информация об этом появилась в сообществе «Регион-70 Томск».

«Незаметные трамвайчики продолжают атаковать автомобили. Кирова — Комсомольский», - пишет очевидец.

На кадрах из видео заметно, как трамвай движется по своей колее, однако поперек его хода выезжает автомобиль. В результате произошло столкновение. Также на записи видно, что в городском пассажирском средстве были люди.

Напомним, в ноябре 2022 года на дорогах города происходили ДТП с участием трамваем уже не раз. Сообщалось, что 2 ноября на перекрестке улицы Красноармейская и проспект Кирова трамвай остановился на проезжей части, перегородив несколько полос для движения.

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