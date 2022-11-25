В Томске 25 ноября ожидают до -21 градуса и снег. Фото: Алёна ГОЛЕВА

В Томске в пятницу, 25 ноября, синоптики обещают дневную температуру на уровне -19...-21 °C, выпадет небольшой снег, сообщает гидрометеоцентр региона.

В Томской области также пройдет небольшой снег, местами изморозь. Температура -19...-24 °C, местами -25...-30 °C.

Ветер в области и облцентре северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. На дорогах местами гололедица.

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