Администрация Томской области предложила ФК "Томь" продать часть имущества для погашения долгов

Фото: ФК "Томь"

В администрации Томской области вместе с руководством футбольного клуба "Томь" обсудили финансовую ситуацию. Власти предложили ФК продать часть имущества для погашения долгов.

На собрании уточнили, что речь идет о реализации имущества клуба, не связанного с объектами недвижимости и спортивного комплекса, а о части инвентаря.

Помимо этого, вице-губернатор Анатолий Рожков напомнил, что долги футбольного клуба только по заработной плате превышают три месяца и составляют 25 миллионов рублей. По его словам, именно эта проблема должна решиться первой.

Ранее также сообщалось, что футбольный клуб задолжал приставам почти 42 млн рублей.

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