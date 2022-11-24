В Томске задержали угрожавшего расправой бывшей девушке мужчину. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Октябрьском районе Томска сотрудники Росгвардии задержали 34-летнего неоднократно судимого мужчину, который угрожал ножом своей бывшей девушке, сообщила пресс-служба Росгвардии в четверг.

Сообщается, что в правоохранительные органы обратился водитель такси, который подвозил потерпевшую до дома. Он стал свидетелем того, как в подъезде на нее напал бывший молодой человек.

Прибывшим росгвардейцам потерпевшая рассказала, что подозреваемый набросился на нее в подъезде с ножом в руках, стал избивать и выволок на улицу.

«Патрульные задержали подозреваемого и для дальнейшего разбирательства доставили его в территориальный отдел полиции», — уточнили в пресс-службе.

Против мужчины возбуждено уголовное дело за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

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