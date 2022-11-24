Томские полицейские задержали семью обманщиков с сайта интимных знакомств

Житель хабаровского края, его мать и племянник обманывали мужчин на сайте знакомств Фото: Алёна ГОЛЕВА

Томская полиция сообщает о задержании трех фигурантов из одной семьи, которые под видом молодых девушек переписывались на сайте знакомств, а затем представлялись следователями по уголовному делу и требовали деньги за общение с несовершеннолетними девушками.

«Житель п. Золотой Хабаровского края, предложил своему 22-летнему племяннику и 60-летней матери «легкий» заработок. Пенсионерка вместе со своим внуком создавали на сайтах знакомств фиктивные страницы и от имени молодых девушек, возраст которых не указывали», - говорится в сообщении.

Затем подозреваемые вели переписку только с теми гражданами, которые оставили в своем профиле номер телефона. Обманщики вели интимную переписку, обменивались эротическими фото, после чего потерпевшим звонили лжеследователи и говорили о возбуждении дела за общение с несовершеннолетними.

Шантаж «скриншотами» и освобождение от наказание вынудило одного из четырех заявителей оплатить свою «свободу» и отдать 17 000 рублей.

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