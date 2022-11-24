В четверг в Томске прогнозируют -22 градуса и небольшой снег. Фото: Анна Ковалёва

В Томске в четверг, 24 ноября, дневная температура ожидается на уровне -20...-22°C, днем возможен небольшой снег, сообщает гидрометцентр региона.

В Томской области в пятницу днем будет от -18 до -23 градусов, в отдельных районах -24...-29°C. Местами небольшой снег, утром в отдельных районах изморозь.

Ветер в области и областном центре северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Читайте также: "Снегопад и до -32 градусов": стала известна погода на предстоящие выходные в Томске

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.