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НовостиОбщество24 ноября 2022 1:12

В четверг в Томске прогнозируют -22 градуса и небольшой снег

В Томской области местами заморозки до -29 градусов
Кирилл Гостев
В четверг в Томске прогнозируют -22 градуса и небольшой снег. Фото: Анна Ковалёва

В четверг в Томске прогнозируют -22 градуса и небольшой снег. Фото: Анна Ковалёва

В Томске в четверг, 24 ноября, дневная температура ожидается на уровне -20...-22°C, днем возможен небольшой снег, сообщает гидрометцентр региона.

В Томской области в пятницу днем будет от -18 до -23 градусов, в отдельных районах -24...-29°C. Местами небольшой снег, утром в отдельных районах изморозь.

Ветер в области и областном центре северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

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