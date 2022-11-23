«Транснефть - Западная Сибирь» подвела итоги конкурса научных разработок молодёжи

На рассмотрение конкурсных комиссий была представлена 31 научно-техническая работа в восьми тематических секциях. Наибольшее количество работ молодые специалисты заявили в секции «Проектирование и эксплуатация, строительство и реконструкция магистральных нефтепроводов». Исследовательские проекты были также посвящены вопросам пожарной, промышленной и экологической безопасности, автоматизации технологических процессов, решению прикладных задач социальной и кадровой политики, оптимизации бизнес-процессов.

Конкурсные проекты оценивали комиссии, в состав которых входили представители АО «Транснефть – Западная Сибирь» и двух вузов - Омского государственного технического университета и Сибирского автомобильно-дорожного университета.

При оценке работ комиссия учитывала ряд критериев, в том числе, расчет экономической обоснованности разработки, а также визуализация предлагаемых изобретений посредством моделей или макетов. Всего по итогам конкурса жюри отметило 15 проектов. Победители и призеры получили дипломы, денежные премии и памятные подарки. Лучшие разработки молодых специалистов в перспективе будут представлены на втором туре МНТКМ на уровне организаций системы «Транснефть» (ОСТ) в 2023 году.

Справочно:

В настоящее время в АО «Транснефть - Западная Сибирь» работает почти 600 молодых сотрудников в возрасте до 30 лет. Научно-техническая конференция молодежи проводится на базе АО «Транснефть - Западная Сибирь» с 1998 года. Мероприятие призвано раскрыть интеллектуальный и исследовательский потенциал молодых работников, вовлечь их в производственные и общественные процессы.