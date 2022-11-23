Жители Томска делятся способами, как сэкономить деньги

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Томска Иван поделился с читателями, как можно сэкономить деньги. Мужчина рассказал три истории ос полезной информацией. Однако томич уверен, что для некоторых людей информация может оказаться полезной, сообщает издание "МК в Томске".

«Делюсь тремя странноватыми историями, но они из жизни конкретных моих знакомых. То есть, способы действенные и проверенные. Была у меня приятельница Катя. Так вот эта Катя как делала: покупает дорогое платье, надевает его на свой выпускной, а потом стирает, гладит платье – в общем, приводит в полный порядок и сдает обратно в магазин. Как будто ей не подошло. Получается, она купила вещь, не потратив ни копейки»», - рассказывает Иван.

Житель Томска уверяет, что девушка неоднократно пользовалась таким ухищрением, чтобы не оплачивать наряды для праздников.

«Я никого не учу хитрить, я рассказываю реальные истории. Конечно, первый способ вполне себе сомнительный. Зато второй – почетче. Другая знакомая, Ольга, так подходит к жизни: вижу классную акцию, закупаю тонну и храню. Почему-то ничего у нее никогда не портится. Ее складовщицей друзья называют», - говорит Иван.

Добавляется, что если Ольга видит в продаже мыло со скидкой, то покупает не одно или несколько, а 50. Крупы, чистящие средства, лампочки, влажные салфетки и многое-многое другое берет впрок, чтобы хватило на очень долго.

Третий способ, которым поделился томич, подойдет тому, у кого есть весомые накопления. Знакомый Ивана Денис придумал следующую схему. Он внес залог за квартиру в строящемся доме, хотя не собирался ее покупать. На каждом этапе готовности жилого комплекса цены росли, но старая стоимость по брони осталась фиксированной. Когда все квартиры с хорошими видами уже были разобраны, а спрос еще оставался, Денис нашел реального покупателя.

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