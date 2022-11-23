Жительница Томска обвиняется в даче взятки сотруднику ГИБДД

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В Томске местная жительница обвиняется в даче взятки сотруднику ГИБДД. СК РФ завершило уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

"По версии следствия, обвиняемая в марте 2022 года договорилась с лицом, согласившимся выступить в качестве посредника в даче взятки сотруднику ГИБДД за проставление положительной оценки «сдал» её сыну при сдаче им практического экзамена в ГИБДД, о передаче инспектору ГИБДД, принимающему экзамен, 150 тысяч рублей", - рассказали в следственном комитете.

Уточняется, что для решения указанного вопроса посредник привлек своего знакомого, который лично передал часть денег из полученной суммы старшему инспектору ГИБДД УМВД России по Томской области. В апреле 2022 года сын обвиняемой получил положительную оценку «сдал» на практическом экзамене в ГИБДД по категории «В».

На данный момент материалы дела переданы в суд. В отношении посредников и инспектора ГИБДД уголовные дела расследуются.

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