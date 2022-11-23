В Томске двое водителей городских автобусов перевозили пассажиров без водительских прав

Их привлекли к административной ответственности. Фото: УМВД по Томской области

Пресс-служба регионального УМВД сообщает о выявлении двух водителей, которые занимались перевозками пассажиров без водительских удостоверений. Их отстранили от основной деятельности и выписали административные наказания.

«В первые два дня сотрудники Госавтоинспекции выявили двух водителей, лишенных права управления транспортными средствами, осуществляющих перевозку пассажиров на городских маршрутных автобусах. По факту данных нарушений ПДД РФ, мужчины-водители привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ», - сообщает пресс-служба.

Кроме того, сотрудники выявили, что у автобуса в рейсе «Томск – Нарга» нет отметки о техническом осмотре. Проверка показала неисправности, запрещающие использовать транспортное средство.

Также сообщается, что все ответственные за использование автобусов лица будут привлечены к административной ответственности.

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