В части домов микрорайона Заварзино в Томске отключат свет 24 ноября. Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

В четверг, 24 ноября, «Горсети» отключат свет в более чем 200 домах пригородов Томска. Полный список отключений доступен на сайте организации.

Основная доля отключений (более 200 адресов) электроэнергии приходится на микрорайон Заварзино на востоке Томска. Также 28 адресов отключат в деревне Кисловка Томского района.

Полный список плановых отключений электроэнергии на 24 ноября:

С 9.00 до 17.00: Заварзино пос. Заварзино 2-а, 2-г, 3, 4, 5-б, 5-в, 13-17, 27-29, 30-32, 33-37, 40-42, 41, 45-а, 46, 47-49, 51-а, 52, 52-в, 53, 58, 59-63, 62-64, 68-а, 70, 73-77, 78, 84-86, 85, 89-93, 89-а, 90-92, 96, 100, 103, 104, 107-109, 108-а, 110-112, 116-120, 119-121, 133-а; Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №2 8, уч.112; Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №5 15, 55, 56, 60, 82-а, 83-85, 84; Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №6 5, 5-а, 6-8, 8-а, 11, 12, 18-а, 23-25, 24, 44, 52, 68, 82-а, 98-а, 102, 111-115, 123, уч.106, уч.117; Заварзино ул. Вишневая 2-4, 8-10, 8/1, 9, 11-19, 12-а, 16-18, 28, 36-38, 43, 80-б, 87; Заварзино ул. Зеркальная 1, 2, 2-в, 7, 50-б, 51-а, 52-54, 52-а, 52/2, 54/1, уч.52; Заварзино ул. Мостовая 1, 9, 23-27, 23/1, 24-б, 25-а, 26-28, 27-а, 31-39, 31-а, 31/3, 32-36, 36-а, 39-а, 39/1, 40, 42/1, 44-46, 44/1, 58-60, 81-83, 82, 97-101, 105, уч. 39/2; Заварзино ул. Облепиховая 11; Заварзино ул. Почтовый 67, 71, 72-74; Заварзино ул.Вишневая 52; Поселок Заварзино Вишневая ул 2-4, 8, 8/1, 9-19, 10, 12-а, 12а, 16-18, 28, 36-38, 43, 80-б, 80б, 87; Поселок Заварзино Зеркальная ул 1-7, 1в, 2, 2-в, 2в, 50-б, 51, 51-а, 51а, 52-54, 52-а, 52/2, 54/1, 57; Поселок Заварзино Мостовая ул, 1, 9, 13, 23-27, 23/1, 24-б, 24б, 25-а, 25а, 26-28, 27-а, 27а, 31-39, 31-а, 31/3, 31а, 32-40, 36-а, 36а, 39-а, 39/1, 39/2, 39а, 42/1, 44-46, 44/1, 55-б, 56-60, 66, 81-83, 82, 101; Кисловка ул.Урожайная 1-7, 11-27, 31-33.

Читайте также: Студентов ТПУ начнут обучать ядерным технологиям ученых Индонезии

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.