Томича осудили на 10 лет тюрьмы за убийство знакомого в Комсомольске Томской области

Между мужчинами произошел конфликт на почве ревности Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура Томской области сообщает о вынесении приговора в отношении бывшего жителя села Комсомольск в Томской области, который избил своего знакомого на почве ревности к женщине. Позднее потерпевший скончался в больнице.

«В июне 2021 года он распивал спиртное в компании знакомого и его сожительницы. В какой-то момент хозяин дома приревновал гостя к своей сожительнице, и между приятелями возник конфликт», - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, 44-летний мужчина, бывший житель села, приехал погостить из Новокузнецка Кемеровской области. В ходе конфликта со знакомым он наносил кулаками удары по голове и телу, в результате чего потерпевший оказался в больнице, а через несколько дней скончался.

Решением суда стало приговорить виновника по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

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