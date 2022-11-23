Жители Томска обсуждают чемпионат мира по футболу в Катаре

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Томичи активно обсуждают проигрыш Аргентины на мундиале в Катаре. Игра закончилась со счетом 1:2 в пользу саудовцев, сообщает издание "МК в Томске".
Напомним, что 22-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Эта страна впервые в своей истории принимает чемпионат мира по футболу.
Томичи, которые любят и ценят красивый футбол, в соцсетях активно обсуждают проигрыш Аргентины.
"Если говорить о результате - все по делу, Аргентина сама все сделала, чтобы не выиграть, а Саудовская Аравия прыгнула выше головы", - рассказал фанат футбола журналистам.
Еще один томич, который следит за матчем, рассказал, что во втором тайме, когда исход встречи был уже ясен, думал о Криштиану Роналду.
"Мне очень интересно было бы посмотреть на лицо Роналду, в тот момент, когда матч Аргентина - Саудовская Аравия закончился", - сказал мужчина.
На этой неделе Месси на пресс-конференции в Катаре заявил, что чемпионат мира по футболу 2022 года станет для него последним в карьере.
"Безусловно, это мой последний чемпионат мира, мой последний шанс выиграть его", - сказал нападающий.
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