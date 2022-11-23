Жители Томска обсуждают чемпионат мира по футболу в Катаре

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Томичи активно обсуждают проигрыш Аргентины на мундиале в Катаре. Игра закончилась со счетом 1:2 в пользу саудовцев, сообщает издание "МК в Томске".

Напомним, что 22-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Эта страна впервые в своей истории принимает чемпионат мира по футболу.

Томичи, которые любят и ценят красивый футбол, в соцсетях активно обсуждают проигрыш Аргентины.

"Если говорить о результате - все по делу, Аргентина сама все сделала, чтобы не выиграть, а Саудовская Аравия прыгнула выше головы", - рассказал фанат футбола журналистам.

Еще один томич, который следит за матчем, рассказал, что во втором тайме, когда исход встречи был уже ясен, думал о Криштиану Роналду.

"Мне очень интересно было бы посмотреть на лицо Роналду, в тот момент, когда матч Аргентина - Саудовская Аравия закончился", - сказал мужчина.

На этой неделе Месси на пресс-конференции в Катаре заявил, что чемпионат мира по футболу 2022 года станет для него последним в карьере.

"Безусловно, это мой последний чемпионат мира, мой последний шанс выиграть его", - сказал нападающий.

Читайте также: За 2022 год около 24 тысяч томичей оформили загранпаспорта