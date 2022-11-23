Продажи проездных для студентов и школьников в Томске за год выросли вчетверо

В Томске студенты и школьники стали чаще покупать проездные билеты. Фото: Ксения Высотина

В Томске студенты и школьники стали чаще покупать проездные билеты. Только в октябре было продано 1 235 билетов, сообщает пресс-служба мэрии.

"По информации департамента городского хозяйства, количество проданных ТТУ проездных билетов для обучающихся студентов и школьников в сентябре и октябре этого года увеличилось в несколько раз. Это связано, прежде всего, с понижением стоимости проездного в два раза", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в сентябре томичи приобрели в 3 раза больше соответствующих проездных - более 800 штук, отметим, что в сентябре 2021 года было продано почти 300 штук. В октябре ТТУ реализовало в 4 раза больше таких билетов - более 1 200 штук (в октябре 2021 года - почти 300).

Напомним, стоимость проездного билета для обучающихся студентов и школьников в городском электротранспорте была снижена с 800 до 400 рублей с целью социальной поддержки населения.

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