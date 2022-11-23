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НовостиОбщество23 ноября 2022 5:02

В Томске на Белом озере неизвестный сломал арку с лебедями

Конструкция лежит на земле
Алёна ГОЛЕВА
Конструкция лежит на земле. Фото: Регион-70 Томск

Конструкция лежит на земле. Фото: Регион-70 Томск

Жители Томска 23 ноября, в среду, пожаловались на сломанную арку с кованными узорами, которую неизвестные вырвали из земли. Информация об этом появилась в сообществе «Регион-70 Томск».

«Вандалы сломали арку на Белом озере. Каждый день там прохожу, видимо им перевёрнутых мусорок уже мало», - пишет очевидец.

В комментариях жители города возмутились испорченной аркой, которая успела полюбиться горожанам. Кто-то предложил для исправления подобных ситуаций установить камеры видеонаблюдения, а кто-то назначить общественные работы для виновников.

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