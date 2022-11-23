В Томске 25 ноября пройдет вечер живой музыки «Летние пятницы»

В Томске в пятницу, 25 ноября пройдет вечер живой музыки от вокалистов города «Летние пятницы». В мероприятии примут участие ученики вокальных школ и дуэт The Folks @folks_band.

«Чтобы сделать человеку хорошо, нужно не так много: песни, которые вы много раз слышали по радио (можно поп, можно рок — разве это принципиально?), голос и гитара. Хорошо, если найдётся, на чём отстучать ритм — тогда можно не только подпевать, но и подтанцовывать», - сообщает организатор мероприятия.

На «Летние пятницы» организатор вечера живой музыки кроме основного музыкального состава приглашает вокалистов из лучших вокальных школ города, чтобы музыка в этот вечер не прекращалась ни на минуту. В этот раз программу дополнят номера учеников студии «Голоs» @studiyagolos_tomsk.

Занимать места на фудкорте ближе к сцене можно будет уже в эту пятницу, 25 ноября.

Начало в 18.00 в ТРК ЛЕТО (Нахимова, 8, стр. 13). Мероприятие бесплатное. Возрастное ограничение 0+