Студентов ТПУ начнут обучать ядерным технологиям ученых Индонезии

Университет уже давно стал официально сотрудничать с Политехническим институтом ядерных технологий Индонезии. Фото: Ксения Высотина

В ТПУ студентов будут обучать ядерным технологиям ученых Индонезии. Политех подписал официальный договор о сотрудничестве с Национальным агентством исследований и инноваций Республики Индонезия, сообщает пресс-служба вуза.

"Томский политехнический университет первым из вузов России подписал официальный договор о сотрудничестве с Национальным агентством исследований и инноваций Республики Индонезия. Церемония подписания состоялась на площадке главного события мировой атомной отрасли — международного форума «Атомэкспо 2022»", - говорится в сообщении.

Уточняется, что университет уже давно стал официально сотрудничать с Политехническим институтом ядерных технологий Индонезии. Как отмечает ректор ТПУ Дмитрий Седнев, договор с Национальным агентством исследований и инноваций является логичным продолжением сотрудничества между томского вуза и Республикой Индонезия.

Добавляется, что со стороны Национального агентства исследований и инноваций Республики Индонезия соглашение подписал директор по вопросам науки, технологий и подготовки кадров, доктор Эди Гири Рахману Путре.

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