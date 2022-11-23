Жительница Томска решила полежать на дороге и прыгать под проезжающие машины

Женщину уже не раз очевидцы видели на дороге. Фото: Регион-70 Томск

В сообществе Регион-70 Томск очевидцы сообщили о подозрительном поведении жительницы Томска, которую заметили лежащей на проезжей части и бросающейся под едущие автомобили. Кто-то отметил, что эту же женщину уже видели на дороге.

«Женщина легла на проезжую часть по улице Нахимова, видимо решила отдохнуть. Неравнодушные водители остановились и пытались уговорить ее перейти в более безопасное место. К сожалению, о том, что было далее не известно», - пишет томич.

Очевидцы отмечают, что в городе нашлись неравнодушные люди, которые хотели помочь томичке уйти с дороге, где опасно находиться, особенно лежа. Однако не отмечается, удалось ли женщину увести с дороги.

«Кидалась под машины, бежала от одной к другой, чуть не сбила ее», - поделилась Анна в комментариях.

В комментариях жители города отметили, что подозрительное поведение женщины можно объяснить алкогольным опьянением. Кроме того, очевидцы говорят, что томичку уже не раз видели на дорогах города.

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