Единая Россия: в бюджете 2023 года сохранятся все социальные гарантии

Александр Куприянец: «За реализацией нацпроектов и государственных программ мы должны видеть конкретного человека».

Как сообщает сайт ER.ru, в федеральном бюджете 2023 года будут сохранены все социальные гарантии, предусматривающие финансирование мер соцподдержки граждан и реализацию положений народной программы партии. Документ с поправками «Единой России» принят во втором чтении на период до 2025 года и предусматривает, в том числе, финансирование социальной сферы на 1 трлн рублей. В первую очередь, возрастают расходы на поддержку семей с детьми.

Как отметил координатор направления «Хорошая работа – достаток в доме» народной программы «Единой России», замруководителя думской фракции Андрей Исаев, вместо семи различных пособий, которые выплачивались из различных источников, будет введено единое пособие. Оно будет начислено в зависимости от имущественного положения семьи - либо 50%, либо 75%, либо 100% от величины прожиточного минимума. Повысится минимальный размер оплаты труда, минимальный средний размер пенсии, прожиточный минимум. Почти на 12% будут проиндексированы социальные выплаты, материнский капитал. За первого ребенка он составит 590 тыс. рублей, за второго, в том случае, если за первого не получала мама, 780 тыс. рублей. «Одним словом, все социальные обязательства России будут выполнены в полном объеме. А по некоторым статьям, например, поддержка семей с детьми, они даже возрастают», - подчеркнул Исаев.

Региональным депутатам предстоит серьезная работа по подготовке проекта бюджета Томской области ко второму чтению и утверждению

Также по инициативе «Единой России» дополнительно 2,5 млрд рублей направят на организацию профессионального обучения и дополнительного профобразования; 1,4 млрд на обучение талантливых школьников старших классов программированию. Плюс 450 млн рублей пойдут на программу развития молодежного предпринимательства; 250 млн рублей - на обучение участников студотрядов рабочим специальностям.

Отдельное внимание «Единая Россия» уделяет, уточняется на сайте партии, теме занятости. Растут в бюджете и расходы на здравоохранение: например, по сравнению с 2022 годом рост составляет 1 трлн рублей.

«В Томской области после принятия регионального бюджета в первом чтении, депутатам Законодательной Думы предстоит серьезная работа по подготовке документа к окончательному утверждению. Проведены общественные слушания, на основе обращений избирателей подготовлены предложения для работы согласительной комиссии. Более 60% всех расходов будут направлены в соцсферу, ведь главный приоритет для нас – сохранение всех социальных обязательств. На этом фракция «Единая Россия» делает отдельный акцент. Особое внимание, конечно, уделим нашим мобилизованным землякам и их близким, семьям с детьми, ветеранам. За реализацией национальных проектов и государственных программ мы должны видеть конкретного человека с его проблемами и чаяниями, определять приоритеты, приносящие реальную помощь жителям нашего региона», - сказал руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательной Думе Томской области Александр Куприянец.