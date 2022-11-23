В Томской области готовы расширить помощь семьям мобилизованных. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В администрации Томской области во вторник прошло совещание по вопросам поддержки семей мобилизованных жителей региона. Совещание провел заместитель губернатора по внутренней политике и территориальному развитию Анатолий Рожков, сообщила пресс-служба обладминистрации.

По словам Рожкова, региональными единовременными выплатами уже обеспечены более 90% военнослужащих, также оказана поддержка семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Дети призванных на службу граждан освобождены от платы за детский сад, также готовится законопроект о льготе на транспортный налог.

«Выплаты и льготы — это, конечно, хорошо, но семьи мобилизованных нуждаются и в нематериальной поддержке. Идет зима, мужчины в доме нет, а нужно почистить снег, заготовить дрова, сделать мелкий ремонт. Такая помощь не записана в законах и постановлениях, но мы ведь в состоянии ее оказать», — заявил Анатолий Рожков.

По словам замгубернатора, к работе с семьями мобилизованных привлекут волонтеров. Кроме того, ожидается включение этой категории граждан в действующие программы социальной помощи, такие как программа газификации жилья.

Читайте также: Бюджетникам Томской области проиндексируют зарплату в 2023 году

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.