За килограмм красной икры в Томске просят 7 тысяч рублей

За 5 тысяч рублей можно приобрести икру кеты или нерки оптом. Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

По данным Росстата, в октябре 2022 года на рыбу и икру повысились цены.

«Выросли цены на икру лососевых рыб – на 2,4%, рыбу мороженую (кроме сельди), кальмары и креветки мороженые», - сообщает ведомство.

В Томске цена за килограмм красной икры жители могут отдать почти 7 тысяч рублей, выяснили журналисты «АиФ-Томск». За 5 тысяч рублей можно приобрести икру кеты или нерки оптом.

За килограмм лососевой икры покупателю придется заплатить больше 7 тысяч рублей. А для ценителей изысканных деликатесов в гипермаркетах подготовили 120 грамм осетровой икры за почти 8 тысяч рублей.

Доступнее всего в Томске икра кеты, горбуши и чавычи.

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