Бюджетникам Томской области проиндексируют зарплату в 2023 году

Зарплаты бюджетников Томской области будут проиндексированы. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Зарплаты бюджетников Томской области будут проиндексированы, сообщает пресс-служба областной администрации. Об этом заявил губернатор Владимир Мазур в рамках «нулевого чтения» регионального бюджета на 2023 год.

«Прежде всего, нам следует добавить средства на увеличение заработной платы бюджетникам, - сообщил томский губернатор. – С 1 января МРОТ вырастет на 6,3%, и я принял решение с 1 января проиндексировать соответствующим образом заработную плату бюджетников, подпадающих под действие указов Президента», - заявил Мазур.

Уточняется, что зарплата тех работники, которые не попадают под действие указов, будет индексирована на 5,5 % с 1 октября 2023 года.

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