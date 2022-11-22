Кузбассовец нанес несколько ножевых ранений жителю Бакчара Томской области

Между мужчинами произошел конфликт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Кемеровской области приехал погостить в село Бакчар Томской области, в одном из заведений мужчине не понравился громкий разговор другого человека. В ходе перепалки подозреваемый нанес в спину неизвестного несколько ножевых ранений.

«В сентябре 2022 года молодой человек на несколько дней приехал в с. Бакчар Томской области. Находясь в кафе, он подошел к одному из посетителей, который громко разговаривал и выражался нецензурной бранью, и сделал ему замечание. В ходе словесного конфликта обвиняемый достал нож и ударил им мужчину дважды в область спины», - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что потерпевший получил тяжкий вред здоровью В отношении нападавшего завели уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111УК РФ п. «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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