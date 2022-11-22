Мужчина из Томской области хранил почти 500 грамм конопли под крышей

Мужчину подозревают в приобретении и хранении наркотика в крупном размере. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Полицейские подозревают жителя Асино 1987 года рождения в приобретении и хранении конопли в крупном размере, сообщает УМВД по Томской области.

«По предварительным данным, мужчина в ноябре 2022 года, находясь в окрестностях села Новиковка, путем сбора листьев и верхушек дикорастущей конопли, приобрел наркотическое средство растительного происхождения «марихуана» общей массой более 450 грамм, после чего хранил по месту проживания под крышей надворной постройки», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.228 УК РФ.

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