В Томске в среду без света останутся жители поселков Заварзино и Ключи. Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

В Томске на среду, 23 ноября, пройдут плановые отключения электроэнергии в ряде пригородов. Список адресов опубликован на сайте «Горсетей».

Основная часть отключений в среду пройдет в пригородах. В деревне Кисловка отключат около 40 домов, в Заварзино и Ключах — в общей сложности около 300. В утренние часы ненадолго останутся без света жители нескольких улиц в Октябрьском районе Томска.

Полный список отключений электричества на 23 ноября:

С 9.00 до 11.00: пер. Горшковский 15-а, 19-21, 22-26, 28-а, 30; ул. Лермонтова 27-33, 27/1, 29-а, 33-а, 37-39, 37/1, 37стр.1, 38-42, 41/2, 46-48; ул. Свердлова 9; ул. Шишкова 10, 15 стр.1, 15-17, 15/1, 20, 20 стр.8, 26-30, 26-а. С 9.00 до 17.00: Кисловка Кисловка уч.2, уч.3, уч.6, уч.11, уч.13, уч.14, уч.15, уч.17, уч.18, уч.68-а, уч.71, уч.149; Кисловка пер. Малиновый, 2, 6; Кисловка ул Летняя уч.5, уч.6, уч.9; Кисловка ул. Весенняя 2-4, уч.11; Кисловка ул. Геодезическая 2, 155, уч.1, уч.9; Кисловка ул. Лесная горка 7, уч.1, уч.21, уч.27, уч.28; Кисловка ул. Малиновая 10-16, 20; Кисловка ул. Солнечная 1; Кисловка ул. Центральная 12, уч.150-б; Заварзино пос. Заварзино 2-а, 2-г, 3, 4, 5-б, 5-в, 13-17, 27-29, 30-32, 33-37, 40-42, 41, 45-а, 46, 47-49, 51-а, 52, 52-в, 53, 58, 59-63, 62-64, 68-а, 70, 73-77, 78, 84-86, 85, 89-93, 89-а, 90-92, 96, 100, 103, 104, 107-109, 108-а, 110-112, 116-120, 119-121, 133-а; Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №2 8, уч.112; Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №5 15, 55, 56, 60, 82-а, 83-85, 84; Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №6 5, 5-а, 6-8, 8-а, 11, 12, 18-а, 23-25, 24, 44, 52, 68, 82-а, 98-а, 102, 111-115, 123, уч.106, уч.117; Заварзино ул. Вишневая 2-4, 8-10, 8/1, 9, 11-19, 12-а, 16-18, 28, 36-38, 43, 80-б, 87; Заварзино ул. Зеркальная 1, 2, 2-в, 7, 50-б, 51-а, 52-54, 52-а, 52/2, 54/1, уч.52; Заварзино ул. Мостовая 1, 9, 23-27, 23/1, 24-б, 25-а, 26-28, 27-а, 31-39, 31-а, 31/3, 32-36, 36-а, 39-а, 39/1, 40, 42/1, 44-46, 44/1, 58-60, 81-83, 82, 97-101, 105, уч. 39/2; Заварзино ул. Облепиховая 11; Заварзино ул. Почтовый 67, 71, 72-74; Поселок Заварзино Вишневая ул 2-4, 8, 8/1, 9-19, 10, 12-а, 12а, 16-18, 28, 36-38, 43, 80-б, 80б, 87; Поселок Заварзино Зеркальная ул 1-7, 1в, 2, 2-в, 2в, 50-б, 51, 51-а, 51а, 52-54, 52-а, 52/2, 54/1, 57; Поселок Заварзино Мостовая ул, 1, 9, 13, 23-27, 23/1, 24-б, 24б, 25-а, 25а, 26-28, 27-а, 27а, 31-39, 31-а, 31/3, 31а, 32-40, 36-а, 36а, 39-а, 39/1, 39/2, 39а, 42/1, 44-46, 44/1, 55-б, 56-60, 66, 81-83, 82, 101. С 9.00 до 18.00: Ключи мкр Каскад 73, 74; Ключи пер Малый 1; Ключи пер. Веселый 2; Ключи пер. Лесной 1-а, 2-4, 3-5, 8; Ключи пер. Подгорный 2, 2-а; Ключи пер. Садовый 12; Ключи пер. Сосновый 2, 5, 6; Ключи пос. Ключи, 2, 38, уч.37, уч.38; Ключи ул Ключевская 7; Ключи ул Современников 1-а, 1-б, 3, 5-а, 7-11, 8, 12-14, 15, уч.5, уч.10; Ключи ул. Береговая 17, 24-26; Ключи ул. Веселая 1-3; Ключи ул. Ключевская 1-3, 1-б, 1-в, 9-25, 13/1, уч.1, уч.19-а; Ключи ул. Лесная 5/2, 7-13, 19, уч.15; Ключи ул. Новая 1-7, 2-14, 11, 12-а, 12/1, 15-25, 21/1, 25-а, уч.2-а, уч.12/2; Ключи ул. Подгорная 2-4, 3, 3-б; Ключи ул. Полевая 1-7, 2-14, 7/1, 13-15, уч.16; Ключи ул. Просторная 1-9, 15; Ключи ул. Центральная 1-в, 2-б, 3, 6, 7-23, 7/1, 17-а; Писарево Писарево.