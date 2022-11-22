Следственный комитет отреагировал на плакат с ЛГБТ-символикой в томском колледже. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Томской области

Следственный комитет по Томской области прокомментировал историю с появлением ЛГБТ-плаката в одном из томских колледжей, сообщает «АиФ-Томск».

Напомним, 16 ноября отмечался Международный день терпимости, и в честь него в Колледже индустрии питания, торговли и сферы услуг вывесили плакат с радугой, на котором один из томичей увидел ЛГБТ-символику. На следующий день плакат убрали.

В СУ СК РФ по Томской области «АиФ-Томск» сообщили, что ведомство не получало официальных запросов или заявлений из-за плаката.

«Следственное управление не планирует предпринимать какие-либо действия в связи с указанной публикацией», — добавили в пресс-службе Следственного комитета.

Ранее директор КИПТСУ Николай Воеводин пояснил, что плакат в колледже не являлся пропагандой.

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