В Томской области за 22 ноября выявили 34 новых случая COVID-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области за минувшие сутки, 22 ноября, выявлено 34 новых случая коронавируса, сообщает региональный оперштаб. Восемь человек госпитализировано, еще один скончался.

За тот же период выздоровело 32 человека. Всего с начала пандемии в Томской области выявлено 156 922 случая, выздоровели 155 166 человек.

В России по данным оперштаба на 22 февраля выявили 4 460 случаев, 6 444 человека выздоровело.

Читайте также: Вода и увлажнители воздуха: томский косметолог назвала главные способы сохранить здоровую кожу зимой

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.