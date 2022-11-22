Спортсмены из Томской области победили на всероссийских соревнованиях «Снежные ласты»

Борьба развернулась на площадке томского центра водных видов спорта «Звездный» Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Сборная Томской области победила на всероссийских соревнованиях по подводному спорту «Снежные ласты», сообщает пресс-служба администрации региона. Борьба развернулась на площадке томского центра водных видов спорта «Звездный» с 17 по 20 ноября.

В этом году в состязаниях приняли участие 330 спортсменов из 12 регионов страны.

«Победители и призеры определялись в трёх возрастных категориях в 17-ти дисциплинах скоростного плавания в ластах. На счету спортсменов Томской области – 96 медалей, в том числе 42 золота, 28 серебра и 26 бронзы», - говорится в сообщении.

Воспитанники УСЦ им. В.А. Шевелева Алена Зубарева и Никита Брытков, стали лучшими в младшей возрастной категории (12-13 лет). В возрастной категории 14-17 лет лидерами стала томичка, мастер спорта Диана Слисева и представитель Алтайского края кандидат в мастера спорта Иван Хлыновский. Мастера спорта Марина Надеина из Томска и Андрей Стяжкин из Саратовской области стали лидерами в абсолютной категории (18 лет и старше).

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