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НовостиОбщество22 ноября 2022 6:36

Спортсмены из Томской области победили на всероссийских соревнованиях «Снежные ласты»

На счету сборной 96 медалей
Кирилл Колемасов
Борьба развернулась на площадке томского центра водных видов спорта «Звездный»

Борьба развернулась на площадке томского центра водных видов спорта «Звездный»

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Сборная Томской области победила на всероссийских соревнованиях по подводному спорту «Снежные ласты», сообщает пресс-служба администрации региона. Борьба развернулась на площадке томского центра водных видов спорта «Звездный» с 17 по 20 ноября.

В этом году в состязаниях приняли участие 330 спортсменов из 12 регионов страны.

«Победители и призеры определялись в трёх возрастных категориях в 17-ти дисциплинах скоростного плавания в ластах. На счету спортсменов Томской области – 96 медалей, в том числе 42 золота, 28 серебра и 26 бронзы», - говорится в сообщении.

Воспитанники УСЦ им. В.А. Шевелева Алена Зубарева и Никита Брытков, стали лучшими в младшей возрастной категории (12-13 лет). В возрастной категории 14-17 лет лидерами стала томичка, мастер спорта Диана Слисева и представитель Алтайского края кандидат в мастера спорта Иван Хлыновский. Мастера спорта Марина Надеина из Томска и Андрей Стяжкин из Саратовской области стали лидерами в абсолютной категории (18 лет и старше).

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