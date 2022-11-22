В Томской области четырехлетний ребенок провалился под лед и чуть не погиб. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Сибирском федеральном округе начался первый этап профилактической акции «Безопасный лед», которая проводится ежегодно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Спасатели напоминают, что каждый год с замерзанием рек под лед проваливаются люди. Такие случаи есть уже в этом году: в селе Старая Берёзовка Каргасокского района 9 ноября провалился мальчик 2018 года рождения, который играл рядом с домом и выбежал на лед реки Васюган. Ребенка удалось спасти, так как отец находился рядом и сразу вытащил его из воды.

В Томске спасателям уже приходилось выезжать на вызовы из-за детей на тонком льду на Белом озере и в Северном парке.

МЧС напоминает, что от выхода на лед в настоящее время следует воздерживаться. В рамках акции в опасных местах будут установлены ограждения и запрещающие знаки.

На контроле спасателей находится более 100 мест возможного выхода людей и выезда техники на лед.

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