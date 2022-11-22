В Томске семьям мобилизованных вернут деньги за детские сады

В дошкольные учреждения вне очереди также будут зачислены дети военнослужащих.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Семьям мобилизованных в Томске, чьи дети посещают муниципальные детские сады, вернут уплаченные деньги, сообщает пресс-служба мэрии.
«Тем, кто заранее внес плату за детский сад за октябрь, средства будут возвращены, либо, по выбору родителей, переведены за оплату дополнительных занятий в учреждении», - говорится в сообщении.
Ранее мы рассказывали, что семьи мобилизованных освободили от платы за детские сады и питание. Голосование по поправкам прошло в ходе 23-го заседания Думы. В дошкольные учреждения также будут зачислены вне очереди дети военнослужащих.
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