Томские промышленники оказывают поддержку малому и среднему бизнесу

Фото: «Транснефть - Западная Сибирь»

Специалисты АО «Томский завод электроприводов» (АО «ТОМЗЭЛ», дочернее предприятие АО «Транснефть - Западная Сибирь») приняли участие в обучающем семинаре, посвященном особенностям закупочной деятельности отдельных видов юридических лиц.

Начальник службы организации и проведения торгов АО «ТОМЗЭЛ» Юлия Вершинина рассказала представителям МСП о работе завода, типах выпускаемой продукции и направлениях закупочной деятельности завода. По результатам 2021 года объем заключенных договоров завода с субъектами малого и среднего бизнеса составил 24%, или 402 млн рублей.

По этому показателю завод не только полностью выполняет требования федерального законодательства, но и демонстрирует положительную динамику. Так, за 9 месяцев текущего года сумма договоров АО «ТОМЗЭЛ», заключенных с МСП по итогам закупок, составила более 740 млн рублей. Доля закупок, участниками которых являются только субъекты МСП, составила 36%.

Также на мероприятии обсуждались возможности сотрудничества ведущих компаний Томской области с региональными предприятиями малого и среднего бизнеса. Одним из ключевых направлений семинара стало освещение типичных ошибок, которые допускают субъекты МСП при формировании заявок на участие в закупках. ТОМЗЭЛ представил алгоритм по подготовке заявок, который поможет участникам семинара в дальнейшем оптимизировать свои трудозатраты и стать более конкурентоспособными.

ЦИФРА: по данным АО «ТОМЗЭЛ», на 2023 год АО «ТОМЗЭЛ» планирует к закупке примерно 1 300 уникальных (неповторяющихся) наименований материально-технических ресурсов. Среди них - крепёжные изделия, электронные компоненты, полиуретановые эмали, комплектующие части приборов и контрольно-измерительных устройств.

ПОДРОБНО: АО «ТОМЗЭЛ» образовано в 1998 году. Основное направление деятельности - разработка, производство и обслуживание специализированной продукции для предприятий топливно-энергетического комплекса. В состав завода входят 5 производственных корпусов, общая площадь которых составляет порядка 10 тыс. кв. м. Основные партнеры АО «ТОМЗЭЛ» - дочерние организации системы «Транснефть», а также другие ведущие предприятия России и Евразийского экономического союза.