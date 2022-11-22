Жители Томска могут принять участие в «Казачьем диктанте» 8-10 декабря

Диктант состоится в онлайне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-служба региональной администрации сообщает о предстоящем «Казачьем диктанте», который пройдет в три дни в Томске. Принять участие возможно в онлайн-формате.

«С 8 по 10 декабря в Томской области состоится всероссийская патриотическая общественно-просветительская акция «Казачий диктант – 2022». Акция пройдет онлайн», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что диктант - это возможность прочувствовать культуру и духовные ценности казачества. Кроме того, желающим не обязательно быть казаками или иметь какое-то отношение к ним, пройти тестирование доступно для всех томичей.

Принять участие в акции «Казачий диктант – 2022» может каждый желающий житель Томской областиДиктант поможет окунуться в самобытную казачью культуру и в духовные ценности российского казачества.

Пройти диктант можно будет на сайте Казачийдиктант2022.рф с 00.00 8 декабря до 20.00 до 10 декабря 2022 года по московскому времени.

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