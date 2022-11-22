Житель Томской области пойдет под суд за нападение и укус полицейского

Во время составления протокола мужчина несколько раз ударил правоохранителя и укусил его за руку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отношении 27-летнего жителя Кожевниковского района вынесено обвинительное заключение, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области. Его обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

«По версии следствия, в октябре 2022 года сельский житель, в отношении которого установлен административный надзор, находился в ночное время рядом с домом в состоянии алкогольного опьянения. В это время в рамках контроля за соблюдением лицами, освобожденными из мест лишения свободы, установленных для них судом административных ограничений к месту его жительства приехал участковый уполномоченный полиции», - говорится в сообщении.

Во время составления протокола мужчина несколько раз ударил правоохранителя и укусил его за руку, затем взял кувалду и оскорбил представителя власти.

Уголовное дело направлено в Кожевниковский районных суд Томской области.

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