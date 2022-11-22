Томич незаконно срубил березу на сумму 13 тысяч рублей

В отношении него завели уголовное дело. Фото: Региональное УМВД

Житель Томской области подозревается в незаконной рубке березы, которую он срубил в окрестностях Асино. Браконьера заметил полицейский. В отношении мужчины завели уголовное дело.

«В городе Асино участковый уполномоченный полиции в ходе объезда своего административного участка, находясь на улице Ленина увидел, как в лесном массиве падает дерево. Полицейский направился к месту падения, где обнаружил мужчину с бензопилой в руках, а рядом - спиленное дерево породы «береза», - говорится в сообщении.

Мужчина нанес ущерб в размере около 13 тысяч рублей. В отношении него завели уголовное дело по части 1 статьи 260 УК РФ.

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