Томич незаконно срубил березу на сумму 13 тысяч рублей

В отношении него завели уголовное дело. Фото: Региональное УМВД
Житель Томской области подозревается в незаконной рубке березы, которую он срубил в окрестностях Асино. Браконьера заметил полицейский. В отношении мужчины завели уголовное дело.
«В городе Асино участковый уполномоченный полиции в ходе объезда своего административного участка, находясь на улице Ленина увидел, как в лесном массиве падает дерево. Полицейский направился к месту падения, где обнаружил мужчину с бензопилой в руках, а рядом - спиленное дерево породы «береза», - говорится в сообщении.
Мужчина нанес ущерб в размере около 13 тысяч рублей. В отношении него завели уголовное дело по части 1 статьи 260 УК РФ.
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