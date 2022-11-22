Водитель такси пострадал в ДТП с автобусом на проспекте Ленина в Томске. Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В Томске в понедельник, 21 ноября, на проспекте Ленина рядом с остановкой «ТГУ» столкнулись автобус ПАЗ АИ30441 и легковой автомобиль такси Volkswagen Polo, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

«В результате происшествия 45-летний мужчина, управлявший иномаркой, с травмами доставлен в медицинское учреждение», — уточнили в пресс-службе.

Судя по кадрам с места происшествия, водитель автобуса ударил такси сзади. Обстоятельства происшествия выясняются.

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