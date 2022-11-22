В Томской области отремонтировали 20-километровый участок дороги Каргала-Бакчар. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Шегарском районе Томской области завершены работы по ремонту участка дороги Каргала-Бакчар. Подрядчик АО «Автодорстрой» обновил дорожное покрытие с 25-го по 45-й километр дороги, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Работы по ремонту участка выполнялись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего с 2020 года по нацпроекту отремонтировано около 61 км трассы Каргала-Бакчар.

Вместо снятого старого покрытия дорожники уложили два новых слоя асфальтобетона, укрепили обочины, привели в порядок водопропускные трубы, остановки общественного транспорта, нанесли разметку.

В 2023 году в план по нацпроекту заложен ремонт нового 25-километрового участка трассы Каргала-Бакчар. В планах властей — в ближайшие годы привести ее к нормативному состоянию на всем протяжении.

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