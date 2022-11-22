Небольшой снег и до 10 градусов мороза ожидают в Томске 22 ноября

В Томске 22 ноября прогнозируют до -10 градусов и небольшой снег. Фото: Владислав Пирогов

В Томске во вторник, 22 ноября, дневная температура ожидается на отметке -8...-10 градусов, пройдет небольшой снег, по данным регионального гидрометеоцентра.

В Томской области днем прогнозируют -7...-12 °C, местами до -17 °С. В регионе также пройдет небольшой, местами умеренный снег.

Ветер в Томске и области юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 15-17 м/с. Местами на дорогах гололедица.

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