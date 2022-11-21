Жительница Томска рассказала о своем неудачном опыте жизни в Германии

Женщина столкнулась с местными проблемами, в том числе и с дорогой медициной Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Томска Карина рассказала журналисту «МК в Томске» свою историю жизнь в Германии, неудобные и критические моменты, с которыми пришлось столкнуться в чужой стране.

«Я жила в Германии в 2018-2019 годах, там и почтой официально немцы пользовались только бумажной, нужно ждать почтальона, неудобно. Никаких доставок еды – это вообще молчу. Все очень сложно и долго», - рассказывает Карина.

По словам девушки, в ФРГ она приехала по визе для воссоединения семьи, у нее был вид на жительство. Однако после ряда критических моментов желание остаться в Германии окончательно пропало.

«Медицину я вообще запомнила как ужас. За мою страховку мы с мужем платили большие деньги: по тому курсу около 20 тысяч рублей в месяц, сейчас бы уже 40 отдавали. Но при этом я не могу посещать обычную больницу. Я должна ходить к специальным врачам, которые работают с иностранцами», - жалуется Карина.

Показательным примером того, как русский человек столкнулся с чужими порядками даже в медицине произошел с героиней. Девушка, находясь в гостях, сильно ударилась головой о низко весящую люстру, пришлось идти к специалистам.

«Появились тошнота, головокружение - признаки сотрясения мозга. Представьте, мы часа полтора добирались до того места, где меня примет врач, искали его дом в частном секторе. В итоге врач мне просто прописала делать ЛФК, шею разминать. Повезло, что все обошлось. Но я считаю, что медики Германии меня чуть не убили», - рассказала томичка.

После ряда прицедентов жительница Томска поняла, что нет места лучше, чем на родине. Спустя какое-то время Карина возвратилась домой.

«Теперь я ощущаю относительное душевное равновесие. А то, что происходило в Германии, меня очень-очень раздражало постоянно. И я не могла бороться с тем, что никак не вписывается в обычный устрой жизни», - пояснила девушка.

Ранее писали, что еще одна жительница Томска не вынесла своего пребывания в Германии и спустя 20 лет возвратилась в родные места. Томичка рассказала о невыносимой бюрократии и пропаганде ЛГБТ в этой стране.

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