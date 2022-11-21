«Победа будет за нами»: томский губернатор Мазур опубликовал обращение томича из зоны СВО

В понедельник, 21 ноября, губернатор томской области Владимир Мазур опубликовал в личном Telegram-канале видеообращение бойца из Томской области, который пошел служить в зону СВО по контракту.

«Наши бойцы получили из региона партию техсредств, которые помогут в решении боевых задач. У парней всё хорошо, передают привет малой родине. Продолжим обеспечивать всем необходимым!», - пишет Владимир Мазур в своем блоге.

На видео боец из Томска передает благодарность горожанам и обращается к своим близким с воодушевляющим посылом: «Враг будет разбит, победа будет за нами».

«Хотел бы передать огромный привет всем жителям Томской области, а также жителям города Томск и также передать огромное "спасибо" за их неоценимый вклад в ход специальной военной операции», - говорит томич.

Читайте также: Томские мобилизованные получили посылки в "учебки" под Челябинском

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.