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НовостиОбщество21 ноября 2022 11:19

«Победа будет за нами»: томский губернатор Мазур опубликовал обращение томича из зоны СВО

Губернатор Томской области поделился видео от томского бойца, мужчина передает привет томичам и Томской области
Алёна ГОЛЕВА

В понедельник, 21 ноября, губернатор томской области Владимир Мазур опубликовал в личном Telegram-канале видеообращение бойца из Томской области, который пошел служить в зону СВО по контракту.

«Наши бойцы получили из региона партию техсредств, которые помогут в решении боевых задач. У парней всё хорошо, передают привет малой родине. Продолжим обеспечивать всем необходимым!», - пишет Владимир Мазур в своем блоге.

На видео боец из Томска передает благодарность горожанам и обращается к своим близким с воодушевляющим посылом: «Враг будет разбит, победа будет за нами».

«Хотел бы передать огромный привет всем жителям Томской области, а также жителям города Томск и также передать огромное "спасибо" за их неоценимый вклад в ход специальной военной операции», - говорит томич.

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